Внимание, розыск: пропал 15-летний Натанэль Дорошер из Нетании

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение подростка, здоровью и благополучию которого угрожает опасность. Пропал 15-летний Натанэль Дорошер из Нетании. В последний раз его видели около 21:00 в четверг, 25 декабря, на углу улиц Герцля и Петах-Тиква в Нетании, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, короткие кудрявые каштановые волосы, карие глаза. Был одет в длинную кофту с капюшоном черного цвета, черные брюки, кроссовки Adidas, носит наплечную сумку черного цвета, пользуется очками для зрения.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Нетании по телефону 09-8864444.