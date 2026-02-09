Браверман приглашен на дисциплинарные слушания, которые могут помешать его назначению послом

Экс-руководитель аппарата премьер-министра Израиля Цахи Браверман вызван на слушание в Управление государственной службы в рамках расследования, которое может помешать его назначению послом в Великобританию. Бравермана подозревают в попытке воспрепятствовать расследованию дела об утечке секретных документов. Об этом сообщил телеканал "Решет-13".

Проверка началась после того, как в программе телеканала "Кан-11" фигурант дела об утечке Эли Фельдштейн рассказал о "ночной встрече" с Браверманом на парковке военного комплекса "Кирия". По словам Фельдштейна, глава аппарата сообщил ему о начавшемся расследовании и заявил, что может его прекратить. Браверман категорически отрицает эти обвинения.

Если по итогам слушания будет принято решение об отстранении Бравермана от должности, это автоматически заблокирует его назначение на пост посла в Лондоне.

9 февраля полиция обратилась в суд с просьбой о продлении ограничительных мер, наложенных на Бравермана. Ему по-прежнему запрещено появляться в канцелярии премьер-министра и до 24 февраля (на эту дату назначены следующие слушания) закрыт выезд из страны.