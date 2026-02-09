x
09 февраля 2026
Спорт

Джиу-джитсу. Проиграв в финале, спортсменка из Казахстана не пожала руку израильтянке

время публикации: 09 февраля 2026 г., 21:22
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильтянки завоевали две золотые медали турнира по джиу-джитсу, который проходил в Риме.

Чемпионками стали Майя Дэй и Майя Бехар.

Не обошлось без неприятных инцидентов.

Майя Дэй (весовая категория до 52 кг) победила в финале Алину Бейсаркаеву (Казахстан).

После поединка спортсменка из Казахстана отказалась пожать руку израильтянке, сообщает Исраэль а-Йом"."

Тренер сборной Израиля сказал, что это не первый случай подобного поведения соперников из Казахстана.

