09 февраля 2026
Израиль

Взломан телеграм-аккаунт экс-посла Израиля в США Майка Герцога

Хакеры
время публикации: 09 февраля 2026 г., 23:18 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 23:18
Взломан телеграм-аккаунт экс-посла Израиля в США Майка Герцога
AP Photo/Andy Wong

Взломан телеграм-аккаунт Майкла Герцога, экс-посла Израиля в США и брата президента Израиля Ицхака Герцога. По информации новостной службы "Кан", хакер, личность которого пока не установлена, использует захваченный аккаунт для финансового мошенничества.

О взломе аккаунта Герцога стало известно после того, как его контакты стали получать с его официального аккаунта подозрительные сообщения.

Майк Герцог подтвердил взлом своего аккаунта и сообщил, что он обратился к специалистам по кибербезопасности и защите данных.

