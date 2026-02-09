Взломан телеграм-аккаунт экс-посла Израиля в США Майка Герцога

Взломан телеграм-аккаунт Майкла Герцога, экс-посла Израиля в США и брата президента Израиля Ицхака Герцога. По информации новостной службы "Кан", хакер, личность которого пока не установлена, использует захваченный аккаунт для финансового мошенничества.

О взломе аккаунта Герцога стало известно после того, как его контакты стали получать с его официального аккаунта подозрительные сообщения.

Майк Герцог подтвердил взлом своего аккаунта и сообщил, что он обратился к специалистам по кибербезопасности и защите данных.