Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы
время публикации: 09 февраля 2026 г., 22:28 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 22:35
После трех дней соревнований в медальном зачете олимпиады лидирует сборная Норвегии.
Норвежцы завоевали три золотые, 1 серебряную и две бронзовые медали.
На втором месте швейцарцы (3 + 1 + 1), на третьем - японцы (2 + 2 + 3).
Больше всех медалей завоевали итальянцы, занимающие седьмое место (1 + 2 + 6).
Всего медали завоевали представители 18 стран.
Ссылки по теме