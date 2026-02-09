x
09 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. В медальном зачете лидируют норвежцы

Олимпиада 2026
время публикации: 09 февраля 2026 г., 22:28 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 22:35
AP Photo/Andrew Medichini

После трех дней соревнований в медальном зачете олимпиады лидирует сборная Норвегии.

Норвежцы завоевали три золотые, 1 серебряную и две бронзовые медали.

На втором месте швейцарцы (3 + 1 + 1), на третьем - японцы (2 + 2 + 3).

Больше всех медалей завоевали итальянцы, занимающие седьмое место (1 + 2 + 6).

Всего медали завоевали представители 18 стран.

