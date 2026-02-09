x
09 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ: на севере сектора Газы ликвидирован боевик, приблизившийся к военным

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 09 февраля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 22:15
ЦАХАЛ: на севере сектора Газы ликвидирован боевик, приблизившийся к военным
Chaim Goldberg/FLASH90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на севере сектора Газы террорист, пересекший "желтую линию", приблизился к израильским военным. Реагируя на немедленную угрозу, военные открыли огонь, ликвидировав боевика.

В сообщении армии подчеркивается, что силы ЦАХАЛа размещены в указанном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат делать все необходимое для нейтрализации любой угрозы.

Израиль
