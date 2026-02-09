Владелец крокодильей фермы в Пацаэле требует от государства 53 млн шекелей за убитых крокодилов

Гади Битан, владелец крокодиловой фермы в поселке Пацаэль в Иорданской долине, основанной около 40 лет назад, подал в Иерусалимский окружной суд иск против Гражданской администрации в Иудее и Самарии, полиции Израиля, Пограничной полиции (МАГАВ) и Управления охраны природы и национальных парков.

В рамках иска Битан требует от государства 53 миллиона шекелей за крокодилов, убитых представителями государства 3 августа 2025 года, и за лишение его возможности выполнить договор о продаже крокодилов коммерческой структуре в Марокко.

Напомним, что в общей сложности были убиты более сотник крокодилов. Государство утверждало, что это было сделано в интересах общественной безопасности.