Подано обвинение в связи с многомиллионным мошенничеством в Иерусалиме

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против жителей Иерусалима Мусы Аббаси, Хасана Шейха, Мустафы Аббаси и Ахмада Аббаси (возраст от 34 лет до 51 года), а также против компании "מ.מ. שמאות ואחזקות".

По версии следствия, обвиняемые на протяжении многих лет вели масштабную схему экономического мошенничества на десятки миллионов шекелей: скрывали активы и доходы, выводили имущество из-под взыскания кредиторов и продолжали коммерческую деятельность, представляя государственным органам ложные сведения.

Согласно обвинению, после того как фигуранты оказались в долгах и инициировали процедуры банкротства, они заявляли об отсутствии у них активов и доходов, однако фактически продолжали зарабатывать через компанию. Формально фирма была зарегистрирована на Ахмада и Мустафу Аббаси, тогда как Муса Аббаси и Хасан Шейх, находившиеся в процедурах банкротства контролировали и управляли бизнесом, выполняли подрядные работы, получали платежи на миллионы шекелей и не раскрывали доходы.

Прокуратура утверждает, что для сокрытия реальных владельцев и источников средств использовались перерегистрация долей на родственников, открытие банковских счетов на других лиц и ложные декларации бенефициара в банках. Через счета компании прошло более 23 млн шекелей. Также, по версии следствия, скрывались различные активы и деньги, включая счета в Израиле и на территории Палестинской автономии, а автомобили и имущество оформлялись на близких.

Отдельно Мусе Аббаси вменяется, что в 2016-2020 годах он, действуя мошеннически, представлял в структуры гражданской администрации фиктивные договоры, подделывал подписи и создавал видимость строительных работ, что позволило обманным путем получить сотни разрешений на работу за вознаграждение.

Фигурантам инкриминируют мошенничество при отягчающих обстоятельствах, обман кредиторов, отмывание денег, подделку документов и другие преступления.