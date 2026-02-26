x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 17:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 17:21
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранский чиновник о ходе переговоров: "Выдвинуты новые идеи"

США
Иран
время публикации: 26 февраля 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 16:28
Иранский чиновник о ходе переговоров: "Выдвинуты новые идеи"
AP Photo/Ronald Zak

Высокопоставленный иранский чиновник, комментируя третий раунд переговоров с американцами, прошедший в Женеве, заявил агентству Reuters, что "соглашение может быть достигнуто, если США отделят ядерную проблему от неядерных вопросов".

По его словам, "переговоры были интенсивными и серьезными". "На них были выдвинуты новые идеи, требующие консультаций с Тегераном, но все еще остаются пробелы", – заявил этот чиновник.

Переговоры продлились более трех часов. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Сведений о результатах этого раунда пока нет.

Министр иностранных дел Омана заявил, что переговоры возобновятся позже в четверг после перерыва.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 февраля 2026

В Женеве прошел третий раунд переговоров США и Ирана