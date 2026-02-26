Иранский чиновник о ходе переговоров: "Выдвинуты новые идеи"

Высокопоставленный иранский чиновник, комментируя третий раунд переговоров с американцами, прошедший в Женеве, заявил агентству Reuters, что "соглашение может быть достигнуто, если США отделят ядерную проблему от неядерных вопросов".

По его словам, "переговоры были интенсивными и серьезными". "На них были выдвинуты новые идеи, требующие консультаций с Тегераном, но все еще остаются пробелы", – заявил этот чиновник.

Переговоры продлились более трех часов. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Сведений о результатах этого раунда пока нет.

Министр иностранных дел Омана заявил, что переговоры возобновятся позже в четверг после перерыва.