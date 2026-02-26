Кадетский и юниорский чемпионат Европы по фехтованию. Израильтяне завоевали четыре медали
время публикации: 26 февраля 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 15:55
В Тбилиси проходит кадетский и юниорский чемпионат Европы по фехтованию.
Кадетский чемпионат (спортсмены до 17 лет) завершен.
Юниорский чемпионат (спортсмены до 20 лет) завершится завтра.
Израильтяне занимают четвертое место в медальном зачете (2 золотые, по одной серебряной и бронзовой медали).
Золотые медали завоевали Эмили Чтефанов (кадеты, шпага) и Федор Хаперский (юниоры, шпага).
Серебряную медаль завоевала кадетская мужская сборная Израиля в командном первенстве. В финале израильтяне уступили французам.
Серебряными призерами стали Лев Ботвинник, Эйтан Эфраим Харматский, Йегуда Коэн Гилад и Мордехай Милу Лахман.
Мордехай Милу Лахман стал бронзовым призером в индивидуальном первенстве.
