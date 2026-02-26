Кадетский и юниорский чемпионат Европы по фехтованию. Израильтяне завоевали четыре медали

В Тбилиси проходит кадетский и юниорский чемпионат Европы по фехтованию.

Кадетский чемпионат (спортсмены до 17 лет) завершен.

Юниорский чемпионат (спортсмены до 20 лет) завершится завтра.

Израильтяне занимают четвертое место в медальном зачете (2 золотые, по одной серебряной и бронзовой медали).

Золотые медали завоевали Эмили Чтефанов (кадеты, шпага) и Федор Хаперский (юниоры, шпага).

Серебряную медаль завоевала кадетская мужская сборная Израиля в командном первенстве. В финале израильтяне уступили французам.

Серебряными призерами стали Лев Ботвинник, Эйтан Эфраим Харматский, Йегуда Коэн Гилад и Мордехай Милу Лахман.

Мордехай Милу Лахман стал бронзовым призером в индивидуальном первенстве.