Бецалель Смотрич собрал свою фракцию на срочное заседание в связи с кризисом вокруг бюджета

Министр финансов Бецалель Смотрич в ходе совещания с участием главы правительства Биньямина Нетаниягу, председателя партии ШАС Арье Дери и председателя "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил, что "если голосование по бюджету не пройдет сегодня – оно не пройдет вообще".

По словам Смотрича, откладывание голосования по бюджету в первом чтении на фоне отсутствия соглашения с с "Яадут а-Тора" по закону об освобождении от призыва, в конечном счете, приведет к развалу Кнессета. Министр финансов пригрозил, что если законопроект бюджета не будет поднят на голосование – он пойдет на выборы.

После этого Смотрич собрал депутатов "Ционут Датит" на срочное заседание фракции, где партия обсуждает свои дальнейшие шаги.