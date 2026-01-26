x
26 января 2026
Израиль

Нетаниягу созвал срочное совещание в связи с кризисом вокруг закона о призыве

время публикации: 26 января 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 13:49
Нетаниягу созвал срочное совещание в связи с кризисом вокруг закона о призыве
Yonatan Sindel/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу вызвал на срочное совещание председателя партии ШАС Арье Дери, министра финансов Бецалеля Смотрича и председателя "Дегель а-Тора" Моше Гафни: из-за отсутствия договоренности с "Яадут а-Тора" по закону об освобождении от призыва у коалиции нет большинства для проведения бюджета, в связи с чем голосование по бюджету пришлось отложить.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, в то время как Нетаниягу вызвал к себе Смотрича, Дери и Гафни, председатель коалиции Офир Кац ведет переговоры с главой фракции "Яадут а-Тора" Ури Маклебом, пытаясь достичь договоренностей, которые помогут продвинуть бюджет.

ШАС и "Дегель а-Тора" изначально согласились поддержать первое голосование по бюджету, чтобы предотвратить роспуск Кнессета. Однако когда им стало известно о требованиях юридических советников комиссии по иностранным делам и обороне внести изменения в честь закона об освобождении от призыва, некоторые ультрарелигиозные депутаты изменили свою позицию.

Юридическая советница Кнессета Сагит Афик представила заключение, согласно которому голосование по бюджету и закону о государственном регулировании в первом чтении должно состояться уже в течение этой недели. Она указала, что между первым чтением и вторым и третьим должно пройти, как минимум, два месяца – поэтому начало голосований уже на этой неделе является обязательным условием, чтобы правительство успело утвердить бюджет до конца марта.

