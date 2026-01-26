Официальное заявление ЦАХАЛа: впервые с 2014 года в Газе нет израильских заложников

Армия обороны Израиля опубликовала официальное сообщение о том, что по состоянию на 26 января 2026 года все живые и погибшие заложники возвращены из сектора Газы на территорию Государства Израиль.

После 843 дней боевых действий на всех направлениях ЦАХАЛ сообщил семье бойца ЯСАМ, старшего сержанта Рана Гвили, что его останки были идентифицированы и возвращены в Израиль. Больше в секторе Газы заложников нет.

На протяжении многих лет террористическая организация ХАМАС удерживала в плену четырех израильтян – гражданских Авера Менгисту и Хишама Шаабана ас-Сайида, и военнослужащих ЦАХАЛа, лейтенанта Адара Голдина и старшего сержанта Орона Шауля, которые погибли во время операции "Нерушимая скала" в 2014 году

7 октября 2023 года ЦАХАЛ провалил свою основную миссию – защиту граждан Государства Израиль. Террористы из сектора Газы проникли на территорию страны и совершили кровавую резню, в ходе которой были убиты более 1200 человек и 251 был похищен: гражданские, военнослужащие, израильтяне и иностранные граждане. После 7 октября ЦАХАЛ поставил перед собой цель – вернуть всех заложников. Процесс возвращения похищенных опирается более чем на два года интенсивных боевых действий и выражает соглашение между армией и гражданами страны – не оставлять никого позади.

"ЦАХАЛ склоняет голову в память сотен убитых гражданских и 924 военнослужащих, погибших в ходе войны, – сказано в официальном заявлении Армии обороны Израиля. – ЦАХАЛ склоняет голову перед сотрудниками служб безопасности, рисковавшими своими жизнями, перед семьями, потерявшими своих близких, перед 20 тысячами пострадавших в ходе войны – физически и психологически".

Официальное заявление ЦАХАЛа завершается обязательством вынести и реализовать полученные 7 октября уроки, чтобы гарантировать, что такая трагедия никогда больше не повторится.