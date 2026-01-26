x
26 января 2026
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 22:45
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал двух боевиков "Хизбаллы" в районе Эн-Набатии

Ливан
ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 26 января 2026 г., 21:54 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 21:54
ЦАХАЛ атаковал двух боевиков "Хизбаллы" в районе Эн-Набатии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад на юге Ливана, в районе города Эн-Набатия, были атакованы двое боевиков "Хизбаллы".

Отметим, что несколько часов назад в районе Тира беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего был ликвидирован шейх Али Нур ад-Дин, боевик "Хизбаллы" и ведущий религиозной программы на телеканале "Аль-Манар". "Хизбалла" обвинила Израиль в "систематическом убийстве журналистов".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 января 2026

Ливанские источники: в результате удара беспилотника ЦАХАЛа убит ведущий телеканала "Аль-Манар"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" в районе Тира на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 января 2026

Генсек "Хизбаллы": "Мы не будем сохранять нейтралитет в случае агрессии против Ирана"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

843-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии