ЦАХАЛ атаковал двух боевиков "Хизбаллы" в районе Эн-Набатии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад на юге Ливана, в районе города Эн-Набатия, были атакованы двое боевиков "Хизбаллы".

Отметим, что несколько часов назад в районе Тира беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего был ликвидирован шейх Али Нур ад-Дин, боевик "Хизбаллы" и ведущий религиозной программы на телеканале "Аль-Манар". "Хизбалла" обвинила Израиль в "систематическом убийстве журналистов".