Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы": "Мы не будем сохранять нейтралитет в случае агрессии против Ирана"

Иран
США
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 26 января 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 17:56
Генсек "Хизбаллы": "Мы не будем сохранять нейтралитет в случае агрессии против Ирана"
Wikipedia.org. Фото: Hamed Malekpor/ Tasnim News Agency

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем заявил, что группировка не будет соблюдать нейтралитет в случае войны США и Израиля против Ирана.

Выступая на мероприятии, посвященном солидарности с Исламской Республикой, он сказал, что в последние два месяца несколько посредников интересовались, вмешается ли "Хизбалла", если Вашингтон начнет военные действия против Тегерана. По словам Касема, посредники также предупредили о наличии трех сценариев: удар по "Хизбалле", а затем по Ирану; удар по Ирану, а затем по "Хизбалле" и одновременный удар по обеим целям.

Лидер "Хизбаллы" подчеркнул, что во всех вариантах движение является одной из целей, и заявил о готовности к обороне. По его словам, детали действий и характер вмешательства будут определяться в зависимости от конкретной ситуации, но позиция "Хизбаллы" однозначна – она не нейтральна.

Касем также резко отреагировал на угрозы убийства верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи со стороны американского президента Дональда Трампа, заявив, что это подрывает безопасность миллионов людей и дестабилизирует обстановку в регионе.

Генсек "Хизбаллы" обвинил США и Израиль в попытках установить господство в Ливане, Газе, Сирии и во всем регионе в рамках единого колониального проекта, направленного на уничтожение движений национального сопротивления.

