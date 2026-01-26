Ливанские источники: в результате удара беспилотника ЦАХАЛа убит ведущий телеканала "Аль-Манар"

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщило, что в результате удара ЦАХАЛа по автомобилю между населенным пунктами Аль-Хуш и Тир убит шейх Али Нур ад-Дин, ведущий религиозной программы на телеканале "Аль-Манар".

Центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации при министерстве здравоохранения Ливана передал, что в результате удара израильского беспилотника погиб один человек и двое были ранены.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила сообщение о ликвидации боевика "Хизбаллы" в районе Тира (Цура) на юге Ливана.