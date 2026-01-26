x
26 января 2026
|
последняя новость: 18:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 18:17
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливанские источники: в результате удара беспилотника ЦАХАЛа убит ведущий телеканала "Аль-Манар"

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 26 января 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 18:12
Ливанские источники: в результате удара беспилотника ЦАХАЛа убит ведущий телеканала "Аль-Манар"
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщило, что в результате удара ЦАХАЛа по автомобилю между населенным пунктами Аль-Хуш и Тир убит шейх Али Нур ад-Дин, ведущий религиозной программы на телеканале "Аль-Манар".

Центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации при министерстве здравоохранения Ливана передал, что в результате удара израильского беспилотника погиб один человек и двое были ранены.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила сообщение о ликвидации боевика "Хизбаллы" в районе Тира (Цура) на юге Ливана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" в районе Тира на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 января 2026

Генсек "Хизбаллы": "Мы не будем сохранять нейтралитет в случае агрессии против Ирана"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

843-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии