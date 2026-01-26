В ДТП на 232-й трассе, недалеко от Газы, пострадали три человека

На 232-й трассе, недалеко от перекрестка Гама, между кибуцами Кисуфим и Беэри, произошла авария с участием двух автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали три человека: 19-летняя девушка и двое мужчин, все они получили травмы средней тяжести.

Они были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на медицинском вертолете.