x
26 января 2026
|
последняя новость: 21:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 21:25
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ДТП на 232-й трассе, недалеко от Газы, пострадали три человека

Мада
ДТП
время публикации: 26 января 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 20:56
В ДТП на 232-й трассе, недалеко от Газы, пострадали три человека
Пресс-служба МАДА

На 232-й трассе, недалеко от перекрестка Гама, между кибуцами Кисуфим и Беэри, произошла авария с участием двух автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали три человека: 19-летняя девушка и двое мужчин, все они получили травмы средней тяжести.

Они были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на медицинском вертолете.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

На 80-м шоссе в Негеве в результате ДТП погибла женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

ДТП около Офакима, один пострадавший скончался в больнице
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 января 2026

ДТП в Петах-Тикве: мотоциклист в тяжелом состоянии