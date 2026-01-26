Внимание, розыск: пропал Константин Косенчук из Бат-Яма

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал житель Бат-Яма Константин Косенчук (возраст не указан). В воскресенье в полуденные часы он вышел из дома в Бат-Яме, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 190 см, светлый оттенок кожи, серые глаза, русые волосы. Был одет в черные джинсы, синюю куртку Nautica, синий свитер, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят связаться с полицией по телефону 100.