x
26 января 2026
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 13:36
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал Константин Косенчук из Бат-Яма

Полиция
Розыск
Бат-Ям
время публикации: 26 января 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 13:26
Внимание, розыск: пропал Константин Косенчук из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал житель Бат-Яма Константин Косенчук (возраст не указан). В воскресенье в полуденные часы он вышел из дома в Бат-Яме, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 190 см, светлый оттенок кожи, серые глаза, русые волосы. Был одет в черные джинсы, синюю куртку Nautica, синий свитер, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят связаться с полицией по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook