Запрет на деятельность "Аль-Джазиры" в Израиле продлен еще на три месяца

Министр связи Шломо Караи подписал распоряжение о продлении запрета на деятельность катарского телеканала "Аль-Джазира" в Израиле еще на 90 дней: вещательные и интернет-компании, включая YouTube, не имеют права предоставлять сети услуги внутри Израиля. Ранее израильские службы безопасности представили в министерство связи профессиональное заключение, согласно которому трансляции "Аль-Джазира" наносят ущерб безопасности Израиля.

Напомним, осенью прошлого года Информационный центр Меира Амита, занимающийся анализом разведывательных данных и изучением терроризма, опубликовал отчет, основанный на изучении множества документов и материалов. Этот отчет свидетельствует об активном, если не сказать руководящем, участии палестинской террористической организации ХАМАС в деятельности представителей катарского телеканала "Аль-Джазира", работающих на территории сектора Газы.

В частности, в этом отчете приводятся примеры того, как ХАМАС напрямую влиял на редакционную политику канала: при описании инцидента в Джабалии, когда запущенная "Исламским джихадом" по Израилю ракета отклонилась от курса и попала в палестинцев, журналистам запретили использовать слово "massacre" – "резня", и они выполнили это требование.

"Аль-Джазира" принимала деятельное участие в акциях ХАМАСа, оказывала информационную поддержку террористов и выполняла все их требования и пожелания. На протяжении многих лет телеканал "Аль-Джазира", принадлежащий правящей семье Катара, занимался продвижением и распространением повестки радикального суннитского ислама, включая идеологию ХАМАСа.

Канал транслировал заявления террористов, видеозаписи с заложниками и постановочные "церемонии" их освобождения, а также кадры атак боевиков ХАМАСа на израильские силы.

При этом корреспонденты "Аль-Джазиры" систематически игнорировали протесты против ХАМАСа в Газе, а если интервьюируемый говорил что-либо критическое в отношении ХАМАСа, журналист или видеорежиссер обрывали его. Так произошло, например, в ноябре 2023 года, когда эфир из больницы "Аль-Акса" был внезапно прерван из-за того, что раненый мужчина на камеру обвинил боевиков в том, что они прячутся среди гражданских.

Документы, изъятые ЦАХАЛом в секторе Газы, доказывают, что взаимодействие и координация ХАМАСа и "Аль-Джазиры" были не случайными, а организованными и постоянными. ХАМАС передавал телеканалу указания по освещению событий, влиял на редакционную политику и даже создал защищенную телефонную линию между оперативным центром военного крыла ХАМАСа и штабом телеканала.

Из документов следует, что многие журналисты "Аль-Джазира" одновременно являлись бойцами военизированного крыла ХАМАСа, а некоторые участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Речь идет об Анасе аш-Шарифе, корреспонденте "Аль-Джазиры", который также командовал взводом Восточного батальона Джабалии и был уничтожен 10 августа 2025 года, о корреспонденте из Хан-Юниса Исмаиле Абу Аммаре, который фигурирует как командир батальона Восточного Хан-Юниса, оператора "Аль-Джазиры" Хуссама Шабата, который был снайпером батальона Бейт-Хануна, Абдалле аль-Джамале, журналисте из Нусейрата, из дома которого были освобождены трое израильских заложников, и о многих других.

По данным исследования, ХАМАС рассматривал "Аль-Джазиру" не просто как медиаплощадку, а как часть собственной пропагандистской и психологической машины, направленной на недилитимацию Израиля и распространение идеологии "сопротивления".

Даже после объявления соглашения о прекращении огня телеканал продолжает широко транслировать послания ХАМАС, подчеркивая одновременно "выживание движения" и "высокую цену", которую, по его утверждению, заплатил Израиль. Продолжающееся сотрудничество, как отмечается, проявляется и в исключительном доступе корреспондентов "Аль-Джазиры" к местам, где тела погибших и заложники передаются представителям Международного Красного Креста.

Представители "Аль-Джазиры" обвиняют Израиль в подавлении свободы прессы, нарушении международного и гуманитарного права и распространении "клеветнических обвинений" против катарской телесети.