Внимание, розыск: пропал 28-летний Иван Торгашов из Хайфы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 28-летний Иван Торгашов из Хайфы, его семья дала разрешение на публикацию объявления о розыске.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, темные глаза. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Хайфы по телефону 048648811.