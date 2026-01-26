Израиль все еще не готов впускать иностранных журналистов в сектор Газы

В понедельник, 26 января, состоялось заседание БАГАЦа по иску Ассоциации иностранных СМИ в Израиле (FPA), требующей разрешить журналистам въезд в сектор Газы. Как сообщает "Гаарец", иск был подан год и четыре месяца назад, однако суд многократно удовлетворял просьбы государства отсрочить подачу ответа на него. Речь идет о втором иске на эту тему: первый был подан в начале войны и сразу отклонен.

По словам представляющего FPA адвоката Гилада Шера, ассоциация представляет около 400 журналистов из более чем 130 средств массовой информации примерно из 30 стран, которые вещают на 10 разных языках. Адвокат заявил, что отказ израильских властей впускать иностранных журналистов в сектор Газы – тем более, после заключения соглашения о прекращении огня в секторе и изменения обстановки в сфере безопасности – наносит ущерб праву людей на свободное получение информации.

Представитель государства адвокат Йонатан Надав заявил, что доставка журналистов в сектор Газы не является обязанностью государства. Он добавил, что запланированное на ближайшие дни открытие пограничного перехода "Рафиах" также не приведет к разрешению журналистам въезжать в сектор. Он подчеркнул, что позиция государства такова: въезд журналистов по-прежнему представляет угрозу безопасности, как для самих журналистов, так и для военнослужащих, действующих в секторе.

По итогам заседания было принято решение провести дополнительное заседание за закрытыми дверями, где смогут высказать свои доводы представители ЦАХАЛа и служб безопасности.