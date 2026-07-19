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Израиль

Нетаниягу сообщил при каких условиях праймериз в "Ликуде" могут быть отменены

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 19 июля 2026 г., 15:51 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 15:53
Нетаниягу сообщил при каких условиях праймериз в "Ликуде" могут быть отменены
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что "если ситуация в сфере безопасности не позволит проведение праймериз, состав предвыборного списка будет определен распределительной комиссией". Это заявление премьер-министр сделал в ходе встречи с главами местных советов, представляющих "Ликуд".

Партийный суд распорядился провести повторное заседание комиссии "Ликуда" для определения порядка формирования предвыборного списка. Рассмотрение состоится на фоне вердикта окружного суда, отменившего намеченное на 16 июля голосование по изменению порядка праймериз.

Израиль
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