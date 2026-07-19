Нетаниягу сообщил при каких условиях праймериз в "Ликуде" могут быть отменены

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что "если ситуация в сфере безопасности не позволит проведение праймериз, состав предвыборного списка будет определен распределительной комиссией". Это заявление премьер-министр сделал в ходе встречи с главами местных советов, представляющих "Ликуд".

Партийный суд распорядился провести повторное заседание комиссии "Ликуда" для определения порядка формирования предвыборного списка. Рассмотрение состоится на фоне вердикта окружного суда, отменившего намеченное на 16 июля голосование по изменению порядка праймериз.