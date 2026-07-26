Партия "Ционут Датит" определяет предвыборный список
26 июля в партии "Ционут Датит" проходит голосование по избранию кандидатов в предвыборный список партии "Ционут Датит".
170 членов ЦК партии проголосуют за пять из десяти кандидатов в предвыборный список.
Глава партии Бецалель Смотрич имеет право на два персональных назначения. Одним из назначенных будет Цвика Мор, отец военнослужащего Эйтана Мора, который был похищен в сектор Газы.
На выборах баллотируются пять действующих депутатов Кнессета: Михаль Вольдигер, Охад Таль, Цви Сукот, Симха Ротман, Орит Струк. Бецалель Смотрич автоматически занимает первое место в списке.
Депутаты Моше Соломон и Офир Софер приняли решение не баллотироваться в Кнессет от "Ционут Датит" в знак несогласия с действиями и решениями Смотрича по проблеме призыва ультраортодоксов.
Голосование проходит в штабе партии "Ционут Датит" в Шоаме, а также в гостинице "Рамада" в Иерусалиме.
Результаты будут объявлены примерно в 20:00.