Партия "Ционут Датит" определяет предвыборный список

26 июля в партии "Ционут Датит" проходит голосование по избранию кандидатов в предвыборный список партии "Ционут Датит".

170 членов ЦК партии проголосуют за пять из десяти кандидатов в предвыборный список.

Глава партии Бецалель Смотрич имеет право на два персональных назначения. Одним из назначенных будет Цвика Мор, отец военнослужащего Эйтана Мора, который был похищен в сектор Газы.

На выборах баллотируются пять действующих депутатов Кнессета: Михаль Вольдигер, Охад Таль, Цви Сукот, Симха Ротман, Орит Струк. Бецалель Смотрич автоматически занимает первое место в списке.

Депутаты Моше Соломон и Офир Софер приняли решение не баллотироваться в Кнессет от "Ционут Датит" в знак несогласия с действиями и решениями Смотрича по проблеме призыва ультраортодоксов.

Голосование проходит в штабе партии "Ционут Датит" в Шоаме, а также в гостинице "Рамада" в Иерусалиме.

Результаты будут объявлены примерно в 20:00.