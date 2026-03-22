Два ДТП на 6-й трассе, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Вечером 22 марта на 6-й трассе недалеко от развязки Ирон столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии тяжело травмирован мужчина примерно 35 лет.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в нестабильном состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Незадолго до того на той же 6-й трассе около Баркаи автомобиль сбил мужчину примерно 25 лет, вышедшего из машины, остановившейся у обочины. Мужчина получил тяжелые травмы. Также травмы средней тяжести получила женщина около 25 лет. Пострадавшие доставлены в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.