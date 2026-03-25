Пятеро пострадавших в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей на 60-м шоссе

На 60-м шоссе, недалеко от поселка Отниэль, произошло лобовое столкновение израильского автомобиля и автомобиля с палестинскими номерными знаками.

В результате аварии пострадали 5 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы. Они доставлены в больницы.

На месте аварии находятся полицейские из отделения в Хевроне и силы ЦАХАЛа. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

На месте аварии образовалась автомобильная пробка. Полиция просит водителей быть бдительными за рулем из-за сложных погодных условий.