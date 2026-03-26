ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию командующего ВМС КСИР и его заместителя

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное подтверждение факта ликвидации командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири и его заместителя, руководителя разведывательного управления ВМС КСИР Бехнама Резаи.

По сообщению ЦАХАЛа, ВВС Израиля, действуя по точному наведению АМАНа и разведывательного управления ВМС Израиля, в ночь на четверг нанесли удар по Бендер-Аббасу и ликвидировали Алирезу Тангсири, который на протяжении последних восьми лет командовал военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции.

Тангсири занимал ряд ключевых должностей в военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции, в том числе курировал морскую террористическую деятельность режима и координировал действия иранских военных сил в районе Персидского залива.

На протяжении многих лет он отвечал за атаки на нефтяные танкеры и торговые суда и напрямую угрожал свободе судоходства и торговли в Ормузском проливе и в международном морском пространстве.

В ходе операции "Рычание льва" Тангсири руководил закрытием Ормузского пролива и продвигал террористическую деятельность в морском пространстве, будучи одним из главных ответственных за нарушение мировой экономики.

Кроме того, Тангсири находился под многочисленными международными санкциями из-за своей причастности к террористическим схемам против судов в международных водах, а также к торговле системами противовоздушной обороны и беспилотниками с Россией и Сирией.

Вместе с Тангсири был ликвидирован глава разведывательного управления ВМС КСИР Бехнам Резаи. Резаи занимал должность главы разведывательного управления ВМС на протяжении нескольких лет и считался ключевой фигурой в области военно-морской разведки. В рамках своей должности он занимался сбором разведданных о странах региона и руководил сотрудничеством с различными разведывательными структурами.