x
26 марта 2026
|
последняя новость: 15:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Бригада МАДА приняла роды в Тель-Авиве и убежала с младенцем в бомбоубежище

Война с Ираном
Тель-Авив
Мада
Роды
время публикации: 26 марта 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 14:25
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о жительнице Тель-Авива, у которой неожиданно начались роды. На место выехала бригада МАДА, в то время как диспетчер Аарон Коэн по телефону инструктировал мужа, как помочь его жене при родах.

Бригада МАДА с доктором Галем Розеном и фельдшерами Владиславом Прядко и Ювалем Пелегом быстро прибыла на место происшествия и продолжила принимать роды. Спустя считанные минуты на свет появился здоровый ребенок, и почти сразу после этого прозвучали сирены в центре страны из-за запуска ракет из Ирана.

Медики вместе с родителями и новорожденным были вынуждены быстро эвакуироваться в защищенное пространство, и Галь Розен бежал с новорожденным на руках, а затем передал сына отцу. Собравшимся в общественном бомбоубежище жителям Тель-Авива посчастливилось познакомиться с малышом, которому было всего несколько минут от роду.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
