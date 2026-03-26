Бригада МАДА приняла роды в Тель-Авиве и убежала с младенцем в бомбоубежище

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о жительнице Тель-Авива, у которой неожиданно начались роды. На место выехала бригада МАДА, в то время как диспетчер Аарон Коэн по телефону инструктировал мужа, как помочь его жене при родах.

Бригада МАДА с доктором Галем Розеном и фельдшерами Владиславом Прядко и Ювалем Пелегом быстро прибыла на место происшествия и продолжила принимать роды. Спустя считанные минуты на свет появился здоровый ребенок, и почти сразу после этого прозвучали сирены в центре страны из-за запуска ракет из Ирана.

Медики вместе с родителями и новорожденным были вынуждены быстро эвакуироваться в защищенное пространство, и Галь Розен бежал с новорожденным на руках, а затем передал сына отцу. Собравшимся в общественном бомбоубежище жителям Тель-Авива посчастливилось познакомиться с малышом, которому было всего несколько минут от роду.