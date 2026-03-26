ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по многоэтажным зданиям в Бейруте
время публикации: 26 марта 2026 г., 18:37 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 18:54
Израильские ВВС нанесли удары более чем по 100 целям в Бейруте, в том числе по многоэтажным зданиям, которые, по данным военной разведки, использовались в качестве штабов подразделения "Радуан" и командных пунктов "Хизбаллы".
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозаписи нескольких ударов, заявив, что продолжит действовать против "Хизбаллы", действующей под покровительством Ирана.
״קיבלתי רשאי, המבנה קרס לגמרי״: יותר מ-100 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה הותקפו בביירות
צה״ל ממשיך לפגוע בתשתיות הטרור של חיזבאללה ברחבי לבנון.
חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף עד כה יותר מ-100 מטרות בביירות, ביניהם בניינים רבי קומות המשמשים כמפקדות של יחידת ׳כוח רדואן׳ וכמפקדות של… pic.twitter.com/AbH7xM77lp— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 26, 2026