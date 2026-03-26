МАДА: в результате иранского обстрела в Кафр-Касеме пострадали пять человек
время публикации: 26 марта 2026 г., 07:54 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 07:57
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате ракетного обстрела из Ирана в Кафр-Касеме (арабский населенный пункт в центре Израиля) пострадали пять человек.
Пострадавшие направлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Ранее МАДА сообщала о двух раненых в Кафр-Касеме: пострадали мужчина и женщина примерно 55 лет. Они получили легкие ранения.