МАДА: в результате иранского обстрела в Кафр-Касеме пострадали пять человек

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате ракетного обстрела из Ирана в Кафр-Касеме (арабский населенный пункт в центре Израиля) пострадали пять человек.

Пострадавшие направлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Ранее МАДА сообщала о двух раненых в Кафр-Касеме: пострадали мужчина и женщина примерно 55 лет. Они получили легкие ранения.