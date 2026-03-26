МАДА: во время ракетного обстрела из Ливана три человека получили травмы, раненых нет
время публикации: 26 марта 2026 г., 02:12 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 02:16
На фоне слухов о раненых в результате ракетного обстрела центра Израиля из Ливана служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) уточняет: была оказана медицинская помощь 68-летней женщине, получившей травму головы в результате падения по пути в убежище, в состоянии средней тяжести она доставлена в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
В больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве доставлены два человека, травмированных легко в результате автомобильной аварии во время сирены.
О других пострадавших не сообщается.