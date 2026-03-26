Осколки ракет и перехватчиков упали в нескольких поселках в Самарии
время публикации: 26 марта 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 08:48
Поступили сообщения о падении обломков в арабском поселке Силуад в Самарии, ранее сообщалось о падениях в районе Модиина. Предварительные сообщения о падениях обломков в Иерусалиме не подтвердились.
МАДА сообщает, что информация о пострадавших от последнего ракетного обстрела не поступала.
В результате предыдущего обстрела зафиксированы падения в еврейском поселке в Самарии, причинен ущерб, пострадавших нет.