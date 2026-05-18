Ближний Восток

Новым главой военного крыла ХАМАСа стал Мухаммад Уда, до которого пообещал добраться ЦАХАЛ

время публикации: 18 мая 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 19:49
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Мухаммад Уда возглавил военное крыло ХАМАСа в секторе Газа, сменив Изза ад-Дина аль-Хаддада, ликвидированного Израилем в минувшие выходные. Об этом сообщило саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на три источника в террористической организации.

Уда считается крайне скрытной фигурой, о которой мало что известно. В сентябре 2025 года ЦАХАЛ опубликовал его фотографию с подписью: "Мухаммад Уда пока жив - мы до него доберемся".

На момент нападения 7 октября он занимал должность главы военной разведки "Бригад Изаддина аль-Касама".

По данным источников, руководство военным крылом предлагалось Уде еще после ликвидации Мухаммада Синуара, однако тогда он отказался и пост занял аль-Хаддад.

