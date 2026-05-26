ЦАХАЛ сообщает о перехвате нескольких ударных БПЛА "Хизбаллы", еще несколько упали

Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя недавние предупреждения о нарушении воздушного пространства Израиля, сообщает, что ВВС перехватили несколько ударных БПЛА, запущенных боевиками "Хизбаллы" в сторону Израиля.

Еще несколько беспилотников упали на территории Израиля вблизи границы с Ливаном. Пострадавших нет.

Тревога о проникновении вражеского летательного аппарата, объявленная в 14:19 в Араб аль-Арамше, оказалась ложной.