26 мая 2026
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Писатель Мегед: "Был бы рад, если бы в Израиле произошел военный переворот"

время публикации: 26 мая 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 13:09
Писатель Эяль Мегед, в прошлом друг премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявил в эфире радиостанции 103FM, что он был бы рад, если бы в Израиле произошел военный переворот.

"Мы живем в условиях безумия. Полного безумия. Наши солдаты сидят в Ливане и гибнут в результате нападений боевиков "Хизбаллы". И никто из командиров ЦАХАЛа не приходит к нему и не говорит: "Положи ключи на стол. Мы больше не можем видеть, как жизни солдат приносят в жертву на алтарь сохранения тобой власти", – сказал Мегед.

"Я был бы рад, если бы здесь произошел военный переворот. Даже если мой кот встанет у власти вместо Биби – это будет на благо государства. Этот Биби решил, что его не интересует, что произойдет с этой страной после того, как он уйдет из политики. Но он не уйдет. Если эти выборы приведут к завершению его каденции, он к чертовой матери разрушит государство", – добавил Мегед.

