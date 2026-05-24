Командование тыла добавит предуведомления перед ракетными запусками из Ливана

Командованию тыла удалось разработать систему предварительного уведомления для населения перед запусками ракет из Ливана. Ожидается, что новая система предуведомлений будет введена в эксплуатацию уже в ближайшие дни.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, предварительные предупреждения будут даваться только в случае запуска ракет и снарядов. Благодаря предуведомлению жители обстреливаемых районов получат дополнительное время на подготовку перед сигналом ракетной тревоги.

Продолжительность этого времени будет зависеть от района: от нескольких секунд в населенных пунктах у границы, около минуты в районе Хайфы и примерно до двух минут в остальных районах страны.