Командование тыла добавит предуведомления перед ракетными запусками из Ливана
время публикации: 24 мая 2026 г., 14:47 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 15:01
Командованию тыла удалось разработать систему предварительного уведомления для населения перед запусками ракет из Ливана. Ожидается, что новая система предуведомлений будет введена в эксплуатацию уже в ближайшие дни.
Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, предварительные предупреждения будут даваться только в случае запуска ракет и снарядов. Благодаря предуведомлению жители обстреливаемых районов получат дополнительное время на подготовку перед сигналом ракетной тревоги.
Продолжительность этого времени будет зависеть от района: от нескольких секунд в населенных пунктах у границы, около минуты в районе Хайфы и примерно до двух минут в остальных районах страны.
