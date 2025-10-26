x
время публикации: 26 октября 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 19:27
К годовщине операции "Дни покаяния" ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по целям в Иране
Пресс-служба ЦАХАЛа

К первой годовщине операции "Дни покаяния" ЦАХАЛ опубликовал видео нанесения ударов по военным целям в Иране.

"В этот день год назад ЦАХАЛ завершил операцию "Дни покаяния", в ходе которой ВВС, опираясь на данные военной разведки, нанесли точные удары в ряде районов Ирана в ответ на атаки иранского режима", – говорится в сообщении.

В ходе операции "Дни покаяния" были нанесены удары по объектам, связанным с производством баллистических ракет, предназначавшихся для атак на Израиль. Кроме того, ЦАХАЛ уничтожил несколько современных зенитно-ракетных комплексов, что дало свободу действий военно-воздушным силам Израиля в небе Ирана.

Благодаря успешным атакам Израиль получил оперативное преимущество перед началом операции "Народ как лев".

Израиль
