К годовщине операции "Дни покаяния" ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по целям в Иране

К первой годовщине операции "Дни покаяния" ЦАХАЛ опубликовал видео нанесения ударов по военным целям в Иране.

"В этот день год назад ЦАХАЛ завершил операцию "Дни покаяния", в ходе которой ВВС, опираясь на данные военной разведки, нанесли точные удары в ряде районов Ирана в ответ на атаки иранского режима", – говорится в сообщении.

В ходе операции "Дни покаяния" были нанесены удары по объектам, связанным с производством баллистических ракет, предназначавшихся для атак на Израиль. Кроме того, ЦАХАЛ уничтожил несколько современных зенитно-ракетных комплексов, что дало свободу действий военно-воздушным силам Израиля в небе Ирана.

Благодаря успешным атакам Израиль получил оперативное преимущество перед началом операции "Народ как лев".