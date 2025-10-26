По требованию Нетаниягу, заморожено продвижение законопроекта об остановке суда над премьером

Межминистерская комиссия по законодательству отложила на неделю рассмотрение законопроекта, позволяющего заморозить судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В ходе заседания комиссии, секретарь правительства Йоси Фукс заявил, что премьер-министр категорически возражает против того, чтобы этот законопроект распространялся на его судебный процесс.

Судя по всему, в течение ближайшей недели в текст законопроекта, представленного депутатом Лимор Сон Ар-Мелех, будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщалось ранее, в соответствии с законопроектом, комиссия Кнессета по регламенту сможет в любой момент остановить уголовные мероприятия в отношении премьер-министра.

"В любой момент после подачи обвинительного заключения и до вынесения вердикта, комиссия по регламенту сможет, если увидит в этом необходимость, заморозить уголовное разбирательство в отношении премьер-министра или кого-либо из министров правительства... Суд будет обязан остановить разбирательство, сразу после принятия решения суда комиссией", – говорится в законопроекте.

Решение о подаче законопроекта было принято совместно министром юстиции Яривом Левином и главой "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара подвергла законопроект резкой критике.

"Речь идет о грубом привнесении политических интересов в процесс уголовного разбирательства.

Это персональный законопроект, цель которого спасти премьер-министра от судебного преследования. Этот законопроект наносит удар по основам демократического режима, он является неконституционным, и его нельзя продвигать", – говорится в заявлении Баарав-Миары.