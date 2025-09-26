Организация "Врачи без границ" объявила о прекращении своей деятельности в городе Газа

Международная организация "Врачи без границ" (MSF) объявила о прекращении своей деятельности в городе Газа из-за действий ЦАХАЛа в этом районе.

Организация написала в социальной сети X: "У нас не осталось выбора, кроме как прекратить нашу деятельность, поскольку наши клиники окружены израильскими силами. Это последнее, чего мы хотели".