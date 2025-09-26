x
Израиль

Семьи заложников раскритиковали речь Нетаниягу в ООН

Заложники
Биньямин Нетаниягу
ООН
время публикации: 26 сентября 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 19:32
Семьи заложников раскритиковали речь Нетаниягу в ООН
תניא ציון וולדוקס, Штаб семей похищенных

Выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которого он зачитал имена живых заложников, было встречено гневной критикой со стороны их семей.

Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, заявила, что получила "удар под дых", когда услышала имя своего сына, и обвинила Нетаниягу в использовании имени Матана для пиара. Она также потребовала от премьер-министра больше никогда не произносить имя ее сына.

Йегуда Коэн, отец заложника Нимрода Коэна, назвал речь Нетаниягу "ложью" и "цирком" и в знак протеста покинул зал заседаний. Он обвинил премьер-министра в использовании "дешевых методов", назвав его "экспертом по манипуляциям", чья политика ведет Израиль к изоляции от мирового сообщества.

Израиль
