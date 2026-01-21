Президент Сирии пропустит форум в Давосе из-за эскалации конфликта с курдами
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа отказался от участия в работе Всемирного экономического форума, проходящего в эти дни в Давосе. Бывший лидер джихадистов должен был стать первым участвовавшим в нем главой сирийского государства за всю историю существования ВЭФ.
Как сообщает Arab News, причиной этого стала внутриполитическая ситуация. На севере и северо-востоке Сирии продолжаются столкновения между правительственными войсками и курдскими ополченцами. Ареной боев стали провинции Алеппо, Ракка и аль-Хасаке.
В 2025 году, через месяц после свержения режима Башара Асада, в работе форума принял участие министр иностранных дел Асаад аш-Шибани. Это стало своеобразным дебютом нового сирийского правительства на международной арене.