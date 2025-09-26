x
Израиль

ДТП в районе Ашдода: шесть пострадавших, один в тяжелом состоянии

время публикации: 26 сентября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 07:44
AP

Около 01:30 в пятницу, 26 сентября, на трассе 4 рядом с заездом в поселок Сдэ-Узиягу недалеко от Ашдода столкнулись три автомобиля.

Прибывшие на место бригады службы скорой помощи МАДА доставили в больницу "Асута" в Ашдоде 6 пострадавших.

25-летний мужчина с сочетанными травмами был доставлен в тяжелом состоянии. Состояние 17-летней девушки с травмой груди и 60-летнего мужчины с травмой головы оценивается как средней степени тяжести. Еще 3 человека получили легкие травмы.

Израиль
