ДТП в районе Ашдода: шесть пострадавших, один в тяжелом состоянии

Около 01:30 в пятницу, 26 сентября, на трассе 4 рядом с заездом в поселок Сдэ-Узиягу недалеко от Ашдода столкнулись три автомобиля.

Прибывшие на место бригады службы скорой помощи МАДА доставили в больницу "Асута" в Ашдоде 6 пострадавших.

25-летний мужчина с сочетанными травмами был доставлен в тяжелом состоянии. Состояние 17-летней девушки с травмой груди и 60-летнего мужчины с травмой головы оценивается как средней степени тяжести. Еще 3 человека получили легкие травмы.