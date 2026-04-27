ЦАХАЛ: на юге Ливана были атакованы боевики и штаб "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в воскресенье, 26 апреля, силы 98-й дивизии выявили трех боевиков "Хизбаллы" возле передовой линии обороны на юге Ливана, в районе действий израильских войск.

После обнаружения ВВС Израиля оперативно атаковали и ликвидировали боевиков.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по нескольким военным зданиям, использовавшимся "Хизбаллой", в том числе по объекту, служившему штабом организации в районе Бинт-Джбейля. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, что указывает на наличие оружия в атакованных зданиях.