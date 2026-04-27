Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 27 апреля: похолодание, местами дожди с грозами и градом

время публикации: 27 апреля 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 05:54
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 27 апреля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. С полудня ожидаются дожди с грозами и градом, преимущественно на востоке и юге страны. Высока вероятность затоплений в Иудейской пустыне, на побережье Мертвого моря, долине реки Иордан, Араве и северном Негеве.

В Иерусалиме – 12-19 градусов, в Тель-Авиве – 14-21, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 20-26, в Беэр-Шеве – 13-22, на побережье Мертвого моря – 19-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-21, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-24, на Голанских высотах – 13-22.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник-пятницу – тепло, малооблачно. В субботу – повышение температуры. В воскресенье температура немного понизится, местами дожди.

