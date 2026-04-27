Израиль

Распоряжение Нетаниягу: празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон будет ограничено

Биньямин Нетаниягу
Праздники
время публикации: 27 апреля 2026 г., 01:58 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 05:36
Распоряжение Нетаниягу: празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон будет ограничено
David Cohen/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился, чтобы в этом году празднование Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бар-Йохая на горе Мерон не проводилось в массовом формате и было ограничено символической церемонией.

В канцелярии главы правительства пояснили, что решение принято из-за опасности инцидента с большим числом пострадавших: режим прекращения огня на ливанской границе остается хрупким, комплекс расположен недалеко от границы с Ливаном, район уже подвергался ракетным обстрелам, а в случае обострения эвакуация большого числа участников в короткие сроки будет затруднена.

Напомним, что в апреле 2021 года во время давки во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 45 человек, более 150 получили травмы. После этой трагедии массовые мероприятия на горе Мерон находятся под особым контролем властей.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

Нетаниягу поручил Караи организацию празднований Лаг ба-Омер на горе Мерон
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025

Государство согласовало компенсации погибшим на горе Мерон: более двух миллионов за каждого
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2025

Паломничество на гору Мерон: МАДА сообщает о 33 госпитализированных