Распоряжение Нетаниягу: празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон будет ограничено

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился, чтобы в этом году празднование Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бар-Йохая на горе Мерон не проводилось в массовом формате и было ограничено символической церемонией.

В канцелярии главы правительства пояснили, что решение принято из-за опасности инцидента с большим числом пострадавших: режим прекращения огня на ливанской границе остается хрупким, комплекс расположен недалеко от границы с Ливаном, район уже подвергался ракетным обстрелам, а в случае обострения эвакуация большого числа участников в короткие сроки будет затруднена.

Напомним, что в апреле 2021 года во время давки во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 45 человек, более 150 получили травмы. После этой трагедии массовые мероприятия на горе Мерон находятся под особым контролем властей.