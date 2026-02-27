Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 27 февраля, температура немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. До полудня ожидаются небольшие локальные дожди, преимущественно в центре и в Негеве.

В Иерусалиме – 4-12 градусов, в Тель-Авиве – 9-17, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 12-21, в Беэр-Шеве – 8-16, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-17, в Ариэле – 6-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-17, на Голанских высотах – 4-15.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 80-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу – переменная облачность. В воскресенье-среду – малооблачно. В четверг – местами дожди.