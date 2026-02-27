Марафон в Тель-Авиве: полиция перекрывает многие улицы

Полиция и муниципальные службы Тель-Авива сообщили о масштабных перекрытиях в связи с "Тель-Авивским марафоном", который пройдет в пятницу, 27 февраля.

Перекрытия начинаются с 04:00. Сам забег запланирован примерно с 05:30 до 13:15. Часть ограничений продлится до 13:30.

Где и что перекроют:

Север города: район развязки Глилот, Леви Эшколь и Шай Агнон.

Восток: Вейцман, ККЛ, Бней Эфраим.

Запад (набережная): движение будет запрещено на Герберт Самуэль и Кауфман.

Юг: перекрытия затронут Шлавим, Бен-Цви, Кибуц Галуйот, район порта Яффо и Часовой площади.

Ключевые магистрали и развязки:

Дерех Намир (между развязкой Глилот и Шломо Горен, в обе стороны) перекроют примерно с 05:00 до 11:45.

На шоссе Аялон не будет въезда и выезда на развязке Роках в обе стороны с 04:00 примерно до 13:30.

Полиция просит водителей заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.