Вторая пятница Рамадана в Иерусалиме: около мечети "Аль-Акса" молились около 100000 мусульман
время публикации: 27 февраля 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 13:38
Иерусалимский Вакф сообщает, что 27 февраля, во вторую пятницу Рамадана, около 100 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве.
Палестинские СМИ пишут об ограничениях, которые ввели власти Израиля, но о каких-либо серьезных инцидентах не сообщают.
В Старом городе Иерусалима в период Рамадана усилены меры безопасности.
Согласно Корану, в период месяца Рамадан совершение благих дел считается особенно важным.
При этом террористические организации зачастую в период месяца Рамадан активизируют свою деятельность, заявляя об особой "святости джихада" в такие дни.