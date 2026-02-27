В Нью-Йорке задержали гражданку Азербайджана. Мамдани обращался к Трампу

Федеральные иммиграционные службы США задержали 26 февраля студентку Колумбийского университета Эльмину ("Элли") Агаеву, уроженку Азербайджана. Она была задержана в университетском жилом корпусе в Нью-Йорке, однако спустя несколько часов была освобождена.

Администрация университета заявила, что агенты получили доступ в здание без судебного ордера, представившись как лица, разыскивающие "пропавшего человека". В университете пообещали пересмотреть процедуры допуска правоохранителей в непубличные помещения.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что поднял тему задержания на встрече с президентом США Дональдом Трампом, а затем связался с ним дополнительно. По словам мэра, президент сообщил, что освобождение будет "немедленным".

В министерстве внутренней безопасности (DHS) утверждают, что студентка находилась в США незаконно, поскольку ее студенческая виза была прекращена еще в 2016 году. Reuters сообщает, что ведомство после освобождения начало процедуру выдворения из страны.

По данным Newsweek, друзья Агаевой распространили заявление через American Association of University Professors, где говорится, что у нее действующая виза, а сама она – студентка выпускного курса, изучает нейронауки и политологию.

Newsweek также отмечает, что власти и университет публично не связывали Агаеву с прошлогодними пропалестинскими протестами на кампусе. По словам знакомых, она известна как контент-мейкер, публикующий ролики о студенческой жизни и опыте иммигранта.

После освобождения она написала в Instagram, что "в безопасности" и "в шоке" от произошедшего.