Рекорды Книппеля и Макси. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" разгромила "Вашингтон" 126:96, "Шарлотт" - "Индиану" 133:109.

Индиана Пэйсерз - Шарлотт Хорнетс 109:133

Кон Книппель набрал 28 очков. Баскетболист "Шарлотт" побил рекорд для новичков по количеству точных трехочковых за сезон - 209 в 59 играх. Предыдущий рекорд установил Киган Мюррей в сезоне 2022-23 годов - 206 в 80 играх.

Филадельфия Сиксерз - Майами Хит 124:117

Тайрез Макси установил рекорд "Филадельфии" по количеству точных трехочковых - 887. Предыдущий клубный рекорд установил Аллен Айверсон (885).

Макси в этом матче набрал 28 очков и сделал 11 передач.

Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс 126:85

Новички "Атланты" Си Джей Макколлум и Кори Кисперт набрали 58 очков на двоих.