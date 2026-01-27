Законопроект об электроколясках для детей с когнитивными нарушениями принят в первом чтении

На пленарном заседании Кнессета единогласно был принят в первом чтении законопроект депутата Ави Маоза о расширении права на получение инвалидных колясок с электроприводом также на детей и подростков с тяжелыми когнитивными ограничениями или тяжелыми медицинскими проблемами.

Как поясняет 0404.co.il, законопроект должен положить конец многолетней политике министерства здравоохранения, которая обуславливает право на электрическую коляску исключительно со способностью человека управлять ею самостоятельно.

На практике многие дети, нуждающиеся в постоянном уходе, оставались без надлежащего решения, даже если они подключены к специальному медицинскому оборудованию, которое может быть громоздким и тяжелым. При этом нагрузка перекладывается на родителей и сиделок, которым приходится переносить коляски на себе, рискуя собственным здоровьем.

В соответствии с законом, который после утверждения в первом чтении направляется для дальнейшей подготовки в соответствующую комиссию, электрические инвалидные коляски будут положены и детям с когнитивной инвалидностью, и управлять коляской будет их сопровождающий.